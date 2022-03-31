Денис Прокопенко отметил, что Мариуполь держится на героизме бойцов и вере в деблокаду. Украинские военные хотят восстановить контроль над городом и двигаться к другим населенным пунктам, которые временно захватил враг.

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"На Мариуполь наступает около 14 тысяч россиян. И они имеют возможность вводить резервы. Соотношение сил и средств явно не в нашу пользу, однако мы пытаемся навязывать инициативу", – сообщил Денис Прокопенко.

В общем, сожгли более одного танкового батальона, где-то два батальона бронетехники, уничтоженную пехоту не считаем уже недели с 2,

– рассказал Денис Прокопенко.

Однако, по его словам, в ближайшие 2 дня украинским бойцам в Мариуполе будет еще труднее. После того как не удалось взять Киев, россияне концентрируют свои усилия на Донбассе, сухопутном коридоре с Крымом и захвате Левобережной Украины.

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