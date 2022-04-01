Потужна оборона рятує інші міста

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. Вона зазначила, що потужна оборона рятує Кривий Ріг і Запоріжжя.

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Потужна оборона Маріуполя не дала можливості ворогові розосередити сили на інші напрямки. Він розміщує свої сили на різні напрямки, але якщо є така потужна оборона, то вона рятує інші напрямки, наприклад Кривий Ріг або Запоріжжя,

– сказала Маляр.

Попри великі втрати особового складу російські окупанти не відмовилися від своїх цілей у війні. Маляр звернула увагу, що ворог не добровільно відводить війська. Це її словами, це результат роботи ЗСУ.

"Навіть коли ми говоримо про якісь тимчасові зміни, наприклад умовне відведення військ від Київської та Чернігівської областей, варто розуміти, що це не добровільне відведення, а результат роботи Збройних Сил України", – заявила заступниця міністра.

Також вона зазначила, що доки на одних напрямках ворог відводить свої війська, то на інших спостерігається нарощування військової потужності.

Ситуацію не можна однозначно коментувати щодо всієї країни або дати якусь одну оцінку. В кожному регіоні спостерігається якась своя ситуація,

– резюмувала Маляр.

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