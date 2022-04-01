К автобусам присоединилось много автомобилей

Об эвакуационной колонне из Бердянска в Запорожье сообщили в Мариупольском горсовете. К автобусам присоединилось много частного транспорта.

Это важно Мариуполь и в дальнейшем закрыт на въезд и опасен для выезда, – советник мэра

Колонну сопровождают автомобили Красного Креста и ГСЧС. Ожидается рекордное количество эвакуированных мариупольцев.

Эвакуационная колонна из Бердянска отправилась в Запорожье. К 42 автобусам, сопровождаемым машинами Красного креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта. Сегодня ожидаем прибытия рекордного количества мариупольцев,

– говорится в сообщении.



Колонна из Бердянска в Запорожье / Фото из телеграма Мариупольского горсовета

Заметим, что Мариуполь продолжает находиться в блокаде российских военных. По предварительным данным, в городе остается более 100 тысяч человек .

в городе остается более 100 тысяч человек Из города удалось эвакуировать 75 тысяч человек. Об этом заявляла министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.