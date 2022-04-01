К автобусам присоединилось много автомобилей
Об эвакуационной колонне из Бердянска в Запорожье сообщили в Мариупольском горсовете. К автобусам присоединилось много частного транспорта.
Это важно Мариуполь и в дальнейшем закрыт на въезд и опасен для выезда, – советник мэра
Колонну сопровождают автомобили Красного Креста и ГСЧС. Ожидается рекордное количество эвакуированных мариупольцев.
Эвакуационная колонна из Бердянска отправилась в Запорожье. К 42 автобусам, сопровождаемым машинами Красного креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта. Сегодня ожидаем прибытия рекордного количества мариупольцев,
– говорится в сообщении.
Колонна из Бердянска в Запорожье / Фото из телеграма Мариупольского горсовета
- Заметим, что Мариуполь продолжает находиться в блокаде российских военных. По предварительным данным, в городе остается более 100 тысяч человек.
- Из города удалось эвакуировать 75 тысяч человек. Об этом заявляла министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Вечернее обращение Верещук за 31 марта: смотрите видео