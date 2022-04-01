Евакуювати 1 квітня вдалося людей з Донецької, Луганської та Запорізької областей. Крім того, ще чекають на прибуття колон з Маріуполя та Мелітополя.

Зауважте Скільки осіб вдалося евакуювати з Луганщини 1 квітня

З яких міст евакуювали українців

Без урахування колон з Маріуполя і Мелітополя, які за даними Офісу Президента станом на 20:30 проїхали останній блокпост окупантів, статистика виглядає так:

Маріуполь – 3 071 особа;

Сєвєродонецьк (Луганщина) – 285;

Рубіжне (Луганщина) – 60;

Попасна (Луганщина) – 38;

Кремінна (Луганщина) – 52;

Лисичанськ (Луганщина) – 1 300;

Пологи (Запоріжжя) – 452;

Василівка (Запоріжжя) – 180;

Мелітополь (Запоріжжя) – 813;

Бердянськ (Запоріжжя) – 15.

У Запоріжжі ще очікують евакуйованих з Мелітополя та Маріуполя. За даними Офісу Президента, повинні прибути 42 автобуси з Бердянська з маріупольцями, 12 автобусів з мелітопольцями та близько 300 приватних автівок.

Цікаво – як українці зустрічають ЗСУ в звільнених селах: дивіться відео