Эвакуировать 1 апреля удалось людей из Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Кроме того, еще ждут прибытия колонн из Мариуполя и Мелитополя.

Заметьте Сколько человек удалось эвакуировать из Луганщины 1 апреля

Из каких городов эвакуировали украинцев

Без учета колонн из Мариуполя и Мелитополя, которые по данным Офиса Президента по состоянию на 20:30 проехали последний блокпост оккупантов, статистика выглядит так:

  • Мариуполь – 3 071 человек;
  • Северодонецк (Луганщина) – 285;
  • Рубежное (Луганщина) – 60;
  • Попасная (Луганщина) – 38;
  • Кременная (Луганщина) – 52;
  • Лисичанск (Луганщина) – 1300;
  • Пологи (Запорожье) – 452;
  • Васильевка (Запорожье) – 180;
  • Мелитополь (Запорожье) – 813;
  • Бердянск (Запорожье) – 15.

В Запорожье еще ожидают эвакуированных из Мелитополя и Мариуполя. По данным Офиса Президента, должны прибыть 42 автобуса из Бердянска с мариупольцами, 12 автобусов с мелитопольцами и около 300 частных автомобилей.

Интересно – как украинцы встречают ВСУ в освобожденных селах: смотрите видео