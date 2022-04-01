Так, 1 апреля из Луганской области удалось вывезти 1 735 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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По его словам эвакуация произошла из 5 населенных пунктов.

Из Северодонецка удалось вывезти 285 человек

из Рубежного – 60 человек

из Лисичанска, близлежащих городов и сел эвакуировали – 1 300 человек

из Кременной – 52 человека;

из Попасной – 38 человек.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай отметил, что в ближайшее время ситуация в области может ухудшиться еще больше, поэтому людей просят как можно скорее переместиться в безопасные регионы. Он добавил, что из некоторых районов Рубежного и Попасной эвакуация уже невозможна – российские военные расстреливают все машины.

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