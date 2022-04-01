Так, 1 квітня з Луганської області вдалося вивезти 1 735 осіб. Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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За його словами евакуація відбулася із 5 населених пунктів.

З Сєвєродонецька вдалося вивезти 285 осіб

з Рубіжного – 60 осіб

з Лисичанська, прилеглих міст та сіл евакуювали – 1 300 осіб

з Кремінної – 52 особи;

з Попасної – 38 осіб.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що найближчим часом ситуація в області може погіршитись ще більше, тому людей просять якомога швидше переміститися у безпечні регіони. Він додав, що з деяких районів Рубіжного та Попасної евакуація вже неможливо – російські військові розстрілюють усі машини.

Окупанти завозять чеченців на Луганщину, – голова ОВА Гайдай – дивитись відео

