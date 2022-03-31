Ситуація в області може погіршитись

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що найближчим часом ситуація в області може погіршитись ще більше, тому людей просять не відкладати евакуацію.

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В нас залишається складна ситуація. Російські війська не просунулись. Вони будуть намагатись всі сили кинути на Луганській і Донецькій напрямок. Для того, щоб вийти на географічні кордони та відзвітувати, що "всі завдання виконані",

— розповів Сергій Гайдай.

З деяких районів евакуація уже неможлива

Гайдай також додав, що російським військовим все одно на дітей, на літніх людей, на лікарів, на пологові будинки, на всіх наплювати.

Тому на жаль, але обстріли будуть збільшуватись,

– наголосив голова Луганської ОВА.

Не затягувати з евакуацією попросили, тому що з деяких районів Рубіжного та Попасної евакуація вже неможлива – російські військові просто розстрілюють усі машини.

Сергій Гайдай попросив, усіх повідомляти владі в яких укриттях знаходяться літні люди, маломобільні та інші. Повідомляти одне одному про евакуацію та вивозити людей.

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