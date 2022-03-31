В Укрзалізниці уточнили, що група людей, яка перебувала у Новозолотарівці, вже сіла в евакуаційний потяг.

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Вдалося евакуювати аж 873 людей

До Львова вирушили мешканці Рубіжного, Кремінної, Лисичанська та Сєвєродонецька. Найближчим часом вони прибудуть до Львова.

Зустрічаємо завтра вночі й уважно слідкуємо за дорогою. Все буде Україна! – зазначили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, сьогодні мешканцям тимчасово окупованого Енергодара, які їхали на власних автівках, вдалося успішно евакуюватися до Запоріжжя.

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