Стало відомо, що евакуація з Енергодара пройшла успішно. Колона вже дісталася до місця призначення.

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Евакуаційна колона з Енергодару вже дісталася Запоріжжя

Евакуаційна колона мешканців Енергодару, які на власних автівках виїхали з міста, щоб дістатись безпечного Запоріжжя, вже в зоні контролю Збройних Сил України,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контрольований окупантами блокпост у Василівці нарешті успішно пройдено. До слова, через цей блокпост людей декілька разів не пропускали.