Стало известно, что эвакуация из Энергодара прошла успешно. Колонна уже добралась до места назначения.

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Эвакуационная колонна из Энергодара уже добралась до Запорожья

Эвакуационная колонна жителей Энергодара, которые на собственных автомобилях выехали из города, чтобы добраться до безопасного Запорожья, уже в зоне контроля Вооруженных Сил Украины,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что контролируемый оккупантами блокпост в Васильевке наконец успешно пройден. К слову, через этот блокпост людей несколько раз не пропускали.

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