В Укрзализныце уточнили, что группа людей, находившаяся в Новозолотаровке, уже села в эвакуационный поезд.

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Удалось эвакуировать 873 человека

Во Львов отправились жители Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка. В ближайшее время они прибудут во Львов.

Встречаем завтра ночью и внимательно следим за дорогой. Все будет Украина! – отметили в Укрзализныце.

Напомним, сегодня жителям временно оккупированного Энергодара, ехавшим на собственных автомобилях, удалось успешно эвакуироваться в Запорожье.

Обратите внимание – Брифинг Ирины Верещук по эвакуации украинцев за 31 марта: смотрите видео