Кожного дня деяким мешканцям вдається покинути місто, але окупанти блокують організовану евакуацію. Тисячі мирних людей продовжують жити у постійній небезпеці.

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Обіцянка Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до маріупольців. Вона пообіцяла – ми не полишимо спроб евакуювати мирних людей з міста.

Дорогі, рідні наші маріупольці. Ми прориватимемося і прориватимемося. Все для того, щоб ви отримали шанс виїхати з міста,

– пообіцяла вона.

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