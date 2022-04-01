Каждый день некоторым жителям удается покинуть город, но оккупанты блокируют организованную эвакуацию. Тысячи мирных людей продолжают жить в постоянной опасности.

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Обещание Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к мариупольцам. Она пообещала – мы не оставим попыток эвакуировать мирных людей из города.

Дорогие, родные наши мариупольцы. Мы будем прорываться и прорываться. Все для того, чтобы вы получили шанс уехать из города,

– пообещала она.

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