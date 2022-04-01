После начала войны в Киеве начали внедрять программу защиты исторических и культурных памятников.

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Украинские медиа и соцсети облетели яркие фото, как специалисты и волонтеры прячут памятники от обстрелов "освободителей".

Поэтому сайт 24 канала предлагает вашему вниманию фоторепортаж, как исторические шедевры Киева выглядят сегодня.



Князь Владимир крестом отгоняет русских "некрестов"



Памятник Николаю Лысенко. Его гениальная "Молитва за Украину" актуальна сегодня как никогда.

22 марта 2022 года исполнилось 180 лет со дня рождения Николая Лысенко. Украинцы возложили цветы к его памятнику, несмотря на обстрелы оккупантов.



София Киевская – прекрасна и неповторима!



Памятник княгине Ольге теперь в "сине-желтых" цветах



Петр Сагайдачный даже из-под защитных мешков "поубивает" русских булавой!



Памятник Грушевскому вскоре "спрячется" …





Памятник Григорию Сковороде также защитят

Отметим, что во время съемок этого фоторепортажа, журналиста 24 канала несколько раз проверяли украинские силовики – кто он, откуда и почему фотографирует. И это правильно!

​24 канал спасибо нашим защитникам за бдительность и всячески их поддерживает!