Напомним, 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Враг встретил здесь яростное сопротивление. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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В Харькове "спрятали" памятник Шевченко

В частности, памятник власти Харькова решили сделать все, чтобы памятник Тарасу Шевченко пережил войну. Монумент начали закладывать мешками с песком. Соответствующее указание дал мэр города Харькова Игорь Терехов 24 марта.

Он назвал памятник украинскому писателю "нашим символом". По его словам, и обычные люди, и специализированные работники приступили к работе с большим энтузиазмом. На сегодня сообщили, что работу почти завершили.

Видео из Харькова:

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