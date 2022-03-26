Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Ворог зустрів тут лютий опір. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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У Харкові "сховали" пам'ятник Шевченку

Зокрема, влада Харкова вирішила зробити усе, аби пам'ятник Тарасу Шевченку пережив війну. Монумент почали закладати мішками з піском. Відповідну вказівку дав мер міста Харкова Ігор Терехов 24 березня.

Він назвав пам'ятник українському письменнику "нашим символом". За його словами, і звичайні люди, і спеціалізовані працівники приступили до роботи з великим ентузіазмом. На сьогодні повідомили, що роботу майже завершили.

Відео з Харкова:

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