Про це повідомляє Міністерство оборони України, спираючись на інформацію від Оперативного командування "Північ".
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Такі "опади" у вигляді "Граду" дарують мешканцям Чернігова російсько-окупаційні війська,
– зазначено у повідомленні.
Головна мета найманців Кремля – викликати у людей негатив до українських військових. Саме тому вони вдаються до обстрілів мирного населення України, а також до бомбардування цивільних об'єктів.
Та ці спроби марні. Адже українці знають, що ми стоятимемо за них до останнього подиху та визволимо всі міста, які намагаються захопити вороги,
– наголосили в Оперативному командуванні "Північ".
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