Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у мережі, що вранці 1 квітня триває посадка людей в евакуаційні автобуси, які прямують з Бердянська до Запоріжжя.

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Маріупольці змогли подолати спротив росіян при евакуації

За попередньою інформацією, станом на 09:20 колону завантажили на 50%. Андрющенко зазначив, що основна проблема знову полягає в тому, що росіяни не впускають автобуси до Бердянська та не дуже охоче пропускають людей сідати в них вже у самому місті.

Зранку наші маріупольці майже мирним штурмом подолали спротив росіян не випустити людей з міста,

– наголосив радник мера.

Для зворотного руху з Запоріжжя до Бердянська також вже сформували колону, яка збирається вирушити в Бердянськ.

Ситуація у Маріуполі далі критична

Щодо Маріуполя, то місто залишається заблокованим для в'їзду та дуже небезпечним до виїзду власним транспортом. До того ж окупанти з 31 березня категорично не пропускають ніякі гуманітарні вантажі, навіть у малих обсягах, в місто.

"Досі залишаються незрозумілими причини таких дій, але наші прогнози залишаються невтішними", – написав Андрющенко. Він зауважив, що непомітно, що росіяни мають реальне бажання надати можливість маріупольцям евакуюватись на контрольовану Україною територією.

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