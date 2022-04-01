В составе эвакуационной колонны было сразу 42 автобуса. В мэрии Мариуполя говорили, что ожидают эвакуацию рекордного количества людей.

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Колонна автобусов и автомобилей уже в Запорожье

Эвакуационную колонну сопровождали машины Красного креста и ГСЧС. Присоединились и многие люди на своем частном транспорте. Россияне не хотели выпускать мариупольцев из Бердянска. Впрочем, мирным штурмом им удалось преодолеть сопротивление оккупантов. Также в Запорожье уже прибыли автобусы, выехавшие сегодня из Мелитополя.

Обратите внимание! 1 апреля из захваченных оккупантами городов или тех, где продолжаются активные боевые действия, были эвакуированы 6 2 66 человек. Почти половина из них – из Мариуполя.

Эвакуационная колонна прибыла в Запорожье: смотрите видео

Верещук обратилась к мариупольцам

Вице-премьер-министр Ирина Верещук пообещала, что власти не будут оставлять попыток эвакуировать людей из Мариуполя. "Мы будем прорываться и прорываться. Все для того, чтобы вы получили шанс уехать из города", – подчеркнула она.

Как выглядит сейчас Мариуполь: смотрите видео