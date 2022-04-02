Осколкове поранення пройшло через грудину
24-річний медик швидкої допомоги Сергій Чорнобривець розповів про роботу в окупованому Маріуполі та усі жахи, яких завдають окупанти місцевим.
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Одним із випадків врятованих життів він пригадав дівчинку, яка отримала поранення.
Дівчинка семи років. Привезли батьки. У неї осколкове поранення пройшло через грудину. Вона лежала на животі в машині і ми бачили, як через цю дірку б’ється її серце. І вона при цьому була жива,
– розповів медик.
Дівчинка вижила
За словами Сергія, дівчинка 15 днів провела у реанімації.
Потім вона нам намалювала малюнок та передала його лікарям через тата.
Нам коли привезли його, ми мало не розплакалися,
– пригадує Сергій Чорнобривець.
Малюнок врятованої пацієнтки / Фото Заборона
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