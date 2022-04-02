Осколкове поранення пройшло через грудину

24-річний медик швидкої допомоги Сергій Чорнобривець розповів про роботу в окупованому Маріуполі та усі жахи, яких завдають окупанти місцевим.

Увага На 2 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів: за якими маршрутами

Одним із випадків врятованих життів він пригадав дівчинку, яка отримала поранення.

Дівчинка семи років. Привезли батьки. У неї осколкове поранення пройшло через грудину. Вона лежала на животі в машині і ми бачили, як через цю дірку б’ється її серце. І вона при цьому була жива,

– розповів медик.

Дівчинка вижила

За словами Сергія, дівчинка 15 днів провела у реанімації.

Потім вона нам намалювала малюнок та передала його лікарям через тата.

Нам коли привезли його, ми мало не розплакалися,

– пригадує Сергій Чорнобривець.



Малюнок врятованої пацієнтки / Фото Заборона

До теми – Як виглядає Маріуполь після авіаударів Росії – дивіться відео: