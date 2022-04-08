Мы знаем фамилии и адреса 163 цинично убитых жителей Бучи, – Федорук

Российские оккупанты пытали и цинично расстреливали жителей Бучи и других населенных пунктов Киевщины. В настоящее время известны данные 163 жертв врагов.

Новые тела расстрелянных мирных жителей продолжают находить. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук, сообщает 24 канал.

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Данные 163 убитых жителей Бучи уже известны

Федорук рассказал, что по состоянию на 7 апреля можно констатировать смерть 163 жителей Бучи, которых зверски замучили оккупанты.

Мы знаем их фамилии, имена, отчество, где они проживали, кем были в той или иной семье – или отцом, или сыном, или женой. Ежедневно есть все новые и новые тела погибших в разных уголках нашего города – в огородах, парковых зонах, на территории детских площадок,

– заметил городской голова.

Он добавил, что 2 тела расстрелянных мирных жителей 7 апреля нашли в селе Лубянка, а еще 6 – в селе Здвижовка Бучанской общины.

"Ну практически примерно 80 территории, которую можно осмотреть. Потому что, поймите верно, в лесную местность или на берега рядом с населенными пунктами идти опасно. Это те территории, где стояли российские войска, с которых обстреливали Киев и другие населенные пункты", – отметил Федорук.

Мэр подытожил, что сейчас те территории – заминированы, поэтому туда никто, кроме специалистов, пока не может заходить.

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