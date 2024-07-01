Военный, на которого напали, прошел горячие точки, – ГПСУ об инциденте на границе с Румынией

В Черновицкой области на границе с Румынией 29 июня двое уклонистов напали на военного, из-за чего мужчина был вынужден применить оружие. Военный таким образом применил свое право на самооборону.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что пограничник также участвовал в боевых действиях после полномасштабного вторжения России, передает 24 Канал.

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Что говорят в ГПСУ о нападении на пограничника

Демченко рассказал, что в субботу 29 июня после 21 часа вечера пограничный наряд зафиксировал двух неизвестных на границе, и их пытались остановить. Эти мужчины напали на пограничника, используя определенные средства поражения, которые использовали именно против нашего военнослужащего.

"И, чтобы сохранить свою жизнь, военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего, один из нападавших получил ранения, а другой – умер. На место была сразу вызвана карета скорой также сообщено скоординированные правоохранительные органы", – рассказал спикер ГПСУ.

Он также подчеркнул, что сейчас в отношении этого дела ведется следствие, а также назначено судебное расследование на уровне пограничного отряда.

Отмечу, что военнослужащий (на которого совершили нападение – 24 Канал), он участник боевых действий, он прошел и границу с Россией, и горячие направления, в том числе в Харьковской области. И наши военнослужащие как воюют, так и защищают границу с европейскими странами, с Молдовой,

– подчеркнул Демченко.

Спикер ГПСУ также отметил, что пограничники продолжают выполнять свою задачу: не допускать попыток незаконного пересечения границы, а также обеспечивать сохранение жизни военнослужащих.

Ранее в сети писали, что нападавшие на пограничников были вооружены мачете и газовым баллончиком. При попытке задержания уклонисты распылили газ, повалили работника ГПСУ и нанесли удар мачете по ноге пограничника.