Військовий, на якого напали, пройшов гарячі напрямки, – ДПСУ про інцидент на кордоні з Румунією

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією 29 червня двоє ухилянтів напали на військового, через що чоловік був змушений застосувати зброю. Військовий таким чином застосував своє право на самооборону.

Про це в етері телемаратону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що прикордонник також брав участь у бойових діях після повномасштабного вторгнення Росії, передає 24 Канал.

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Що кажуть у ДПСУ про напад на прикордонника

Демченко розповів, що в суботу 29 червня після 21 години вечора прикордонний наряд зафіксував двох невідомих на кордоні, і їх намагалися зупинити. Ці чоловіки напали на прикордонника, використовуючи певні засоби ураження, які використовували саме проти нашого військовослужбовця.

"І, аби зберегти своє життя, військовослужбовець був змушений застосувати зброю, в результаті чого, один з нападників зазнав поранень, а інший – помер. На місце було одразу викликано карету швидкої також повідомлено скоординовані правоохоронні органи", – розповів речник ДПСУ.

Він також підкреслив, що наразі стосовно цієї справи триває слідство, а також призначено судове розслідування на рівні прикордонного загону.

Зазначу, що військовослужбовець (на якого здійснили напад – 24 Канал), він учасник бойових дій, він пройшов і кордон з Росією, і гарячі напрямки, в тому числі на Харківщині. І наші військовослужбовці як воюють, так і захищають кордон з європейськими країнами, з Молдовою,

– підкреслив Демченко.

Речник ДПСУ також зауважив, що прикордонники продовжують виконувати своє завдання: не допускати спроб незаконного перетину кордону, а також забезпечувати збереження життя військовослужбовців.

Раніше у мережі писали, що нападники на прикордонників були озброєні мачете та газовим балончиком. Під час спроби затримання ухилянти розпилили газ, повалили працівника ДПСУ та завдали удару мачете по нозі прикордонника.