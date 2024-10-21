Придушил и сжег, а она выжила: на Харьковщине студент изнасиловал 15-летнюю девочку
Источник:Сергей Болвинов
Жуткое событие произошло на Харьковщине. Там 17-летний парень жестоко избил, изнасиловал и пытался убить школьницу.
Рассказывая об этом инциденте, руководитель следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов назвал его "дикой историей о подростках".
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Дождь не дал ребенку сгореть
По словам Болвинова, злоумышленником оказался первокурсник колледжа. Он вместе с 15-летней жертвой в общей компании праздновали день рождения в соседнем селе. После вечеринки друзья обоих подвезли домой.
Возле своего дома парень заманил девушку внутрь и начал приставать. Девочка вырвалась и побежала на улицу. Парень отправился за ней. Он догнал потерпевшую и шесть раз ударил ее кирпичом по голове. Бессознательную девочку он затащил на огород, где изнасиловал, а потом попытался задушить руками.
После злоумышленник решил поджечь подругу, облив ее дизельным топливом. Однако шел дождь, и зажигалка не хотела работать. Тогда парень использовал спички. Когда одежда на девушке загорелась, он не стал ждать, пока тело сгорит, а пошел в дом, переоделся, спрятал свои вещи за тумбочку и крепко заснул.
Девочку, от которой идет дым, заметил мужчина с соседнего участка. Именно он первым забил тревогу.
Болвинов говорит, что ребенка спас дождь. Он не потушил пламя полностью, но и не дал ей сгореть.
Сейчас девочка находится в очень тяжелом состоянии в реанимации, медики пытаются ее спасти. Известно, что она самая старшая в многодетной семье, отец умер. Мама воспитывает ее и трех младших братьев сама.
Тем временем ее обидчику объявили подозрение и задержали. Ему грозит пожизненное заключение. Парень подробно рассказал, как совершал преступление, однако не смог найти объяснения своей зверской жестокости.
Кадры с места преступления / Фото Сергей Болвинов
Напомним, что на Полтавщине трое юношей избили и совершили сексуальное насилие над 12-летним мальчиком, используя палку.