На Киевщине россияне повторно атаковали автостоянку ТЦ, где работали спасатели
В ночь на 16 сентября враг снова ударил по Киевской области. Во время ликвидации последствий россияне атаковали повторно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Смотрите также В ЕС хотят читать чаты своих граждан в соцсетях: что это значит и угрожает ли это Украине
Что известно об атаке на Киевскую область?
Ночью 16 сентября в результате удара российского дрона на территории автомобильной стоянки торгового центра возник пожар.
Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля,
– указали спасатели.
В конце концов пожар удалось ликвидировать. Над этим работали 13 спасателей и 3 единицы техники.
Последствия двойной атаки на Киевщине / фото ГСЧС
Россия атаковала Украину: что известно?
В течение ночи взрывы неоднократно слышали в Запорожье. По данным ОВА, в городе изуродованы машины, выбиты окна и повреждены фасады, возник пожар.
Иван Федоров сообщил, что в результате атаки ранены 13 человек, среди них двое детей в возрасте 4 и 17 лет. К сожалению, известно о 1 погибшем – это 41-летний мужчина.
Также взрывы слышали в Сумах. В некоторых районах города пропал свет, был обесточен один из водозаборов. По данным властей, попадания фиксируют не в жилом секторе. Люди не пострадали.