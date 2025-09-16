На Киевщине россияне повторно атаковали автостоянку ТЦ, где работали спасатели

В ночь на 16 сентября враг снова ударил по Киевской области. Во время ликвидации последствий россияне атаковали повторно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Что известно об атаке на Киевскую область?

Ночью 16 сентября в результате удара российского дрона на территории автомобильной стоянки торгового центра возник пожар.

Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля,

– указали спасатели.

В конце концов пожар удалось ликвидировать. Над этим работали 13 спасателей и 3 единицы техники.

Последствия двойной атаки на Киевщине / фото ГСЧС

Россия атаковала Украину: что известно?