На Львовщине расследуют издевательства над детьми в приюте

В детском приюте Службы по делам детей Львовской областной военной администрации (ОВА) зафиксировали вопиющие нарушения прав детей. Впоследствии правоохранители сообщили, что расследуют факты нарушения прав детей воспитанников приюта.

24 Канал со ссылкой на Полицию Львовской области сообщает, что во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию, в которой говорилось о нарушении прав детей в одном из детских приютов на Львовщине.

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По факту следователи полиции Львовщины начали уголовное производство по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание – ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

"Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия", – подытожили в полиции.

Что известно о нарушении прав детей в заведении

Вечером 31 октября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что во Львовской области снова зафиксировали нарушения прав ребенка.

Так, неделю назад по его поручению состоялся мониторинговый визит в детский приют Службы по делам детей Львовской ОГА. При этом коллеги омбудсмена обнаружили вопиющие нарушения прав детей.

Прежде всего, детей помещают в изолятор – в качестве наказания.

Среди других нарушений упоминаются следующие:

многие дети находятся в приюте сверх установленного срока - 90 дней (некоторые из них живут в заведении уже более 2 лет)

врачи приюта осуществляют медицинскую практику без лицензии (что является грубым нарушением)

Кроме того, и по словам омбудсмена, игнорируется реформа деинституциализации – только 4 ребенка из 44 (которые оставили приют в 2023 году) попали в патронатные семьи.

"Другие же дети направлены в институциональные учреждения, а не в семьи", – уточнил он.

Лубинец сообщал, что отчет о выявленных нарушениях был направлен соответствующим государственным органам.