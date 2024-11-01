На Львівщині розслідують знущання над дітьми у притулку

У дитячому притулку Служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) зафіксували кричущі порушення прав дітей. Згодом правоохоронці повідомили, що розслідують факти порушення прав дітей –вихованців притулку.

24 Канал з посиланням на Поліцію Львівської області повідомляє, що під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію, в якій йшлося про порушення прав дітей в одному з дитячих притулків на Львівщині.

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За фактом слідчі поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

"Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють усі обставини події", – підсумували в поліції.

Що відомо про порушення прав дітей у закладі

Ввечері 31 жовтня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Львівській області знову зафіксували порушення прав дитини.

Так, тиждень тому за його дорученням відбувся моніторинговий візит до дитячого притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА. При цьому колеги омбудсмена виявили кричущі порушення прав дітей.



Порушення прав дітей на Львівщині / Фото з телеграму омбудсмена

Перш за все, дітей поміщають в ізолятор – як покарання.

Серед інших порушень згадуються такі:

чимало дітей перебувають у притулку понад встановлений термін - 90 днів (деякі з них живуть у закладі вже понад 2 роки)

лікарі притулку здійснюють медичну практику без ліцензії (що є грубим порушенням)

Крім того, іза словами омбудсмена, ігнорується реформа деінституціалізації – лише 4 дитини із 44 (які залишили притулок у 2023 році) потрапили до патронатних сімей.

"Інші ж діти направлені до інституційних закладів, а не до сімей", – уточнив він.

Лубінець повідомляв, що звіт про виявлені порушення було надіслано відповідним державним органам.