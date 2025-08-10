На двух пляжах Одесщины днем 10 августа прогремели 2 взрыва неизвестных предметов. К сожалению, в результате инцидента есть жертвы.

Трагические инциденты произошли на запрещенных для купания пляжах в Каролино-Бугазе и Затоке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области и председателя ОВА Олега Кипера.

Что известно о взрывах на пляже Одесской области?

Известно о трех погибших отдыхающих. Это женщина и двое мужчин. Их личности устанавливаются.

Один мужчина погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина - в Затоке. Все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах. Это еще раз доказывает: пребывание в непроверенных акваториях - смертельно опасно!!!

– написал Олег Кипер.

Как пишет "Думская", взрывы прогремели около 11:30 между указанными поселками. Произошло это примерно в 50 метрах от берега.

На двух пляжах в Одесской области прогремели взрывы: смотрите видео

На месте взрывов работают правоохранители, взрывотехники, сотрудники ГСЧС.

Они устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о внесении фактов о взрывах в Единый реестр досудебных расследований сведений по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

Полицейские призвали жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного положения. В частности, ни в коем случае не выходить на пляжи, доступ к которым запрещен.

Не пренебрегайте мерами безопасности и отдыхайте только на тех пляжах, которые разрешены для посещений,

– просят правоохранители.

Обратите внимание! В Одесской области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания: 30 – в Одессе, по 1 – в Черноморске и Приморском Измаильского района. С перечнем локаций можно ознакомиться здесь.