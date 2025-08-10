На пляжах Одесской области прогремели взрывы: есть 3 погибших
- На двух запрещенных для купания пляжах Одесской области 10 августа прогремели взрывы, в результате чего погибли три человека.
- Полицейские призвали соблюдать правила военного положения и отдыхать только в разрешенных зонах; их в Одесской области насчитывается 32.
На двух пляжах Одесщины днем 10 августа прогремели 2 взрыва неизвестных предметов. К сожалению, в результате инцидента есть жертвы.
Трагические инциденты произошли на запрещенных для купания пляжах в Каролино-Бугазе и Затоке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области и председателя ОВА Олега Кипера.
Что известно о взрывах на пляже Одесской области?
Известно о трех погибших отдыхающих. Это женщина и двое мужчин. Их личности устанавливаются.
Один мужчина погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина - в Затоке. Все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах. Это еще раз доказывает: пребывание в непроверенных акваториях - смертельно опасно!!!
– написал Олег Кипер.
Как пишет "Думская", взрывы прогремели около 11:30 между указанными поселками. Произошло это примерно в 50 метрах от берега.
На двух пляжах в Одесской области прогремели взрывы: смотрите видео
На месте взрывов работают правоохранители, взрывотехники, сотрудники ГСЧС.
Они устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о внесении фактов о взрывах в Единый реестр досудебных расследований сведений по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".
В Одесской области на пляжах прогремели взрывы: смотрите видео
Полицейские призвали жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного положения. В частности, ни в коем случае не выходить на пляжи, доступ к которым запрещен.
Не пренебрегайте мерами безопасности и отдыхайте только на тех пляжах, которые разрешены для посещений,
– просят правоохранители.
Обратите внимание! В Одесской области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания: 30 – в Одессе, по 1 – в Черноморске и Приморском Измаильского района. С перечнем локаций можно ознакомиться здесь.