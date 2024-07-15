На водоемах за выходные погибли 66 человек: ГСЧС назвала области, где погибших больше всего

За прошедшие выходные в Украине на водоемах погибли 66 человек. Среди погибших – 10 детей.

В то же время 11 украинцев, в том числе 4 детей, спасли в течение этого времени.

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Отмечено, что больше всего жертв зафиксировали в 3 областях – Киевской, Черкасской и Днепропетровской.

В ГСЧС информируют, что с начала года на водных объектах погибли 672 человека, среди них 76 детей.

Предупреждение украинцам

Спасатели призвали украинцев позаботиться о собственной безопасности во время отдыха.

"В очередной раз призываем быть осторожными во время отдыха у воды: оценивайте свои физические возможности, выбирайте только приспособленные для купания места, не запутывайте слишком далеко, особенно в незнакомых водоемах, следите за детьми!", – отмечают в сообщении.

Опасность карьеров

Важно ответственно выбирать места для купания. В частности, не отпускать детей без присмотра на карьеры. На выходных мы писали о двух вопиющих случаях: