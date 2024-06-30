Соответствующее видео было опубликовано в местных новостных телеграмм-каналах. Однако, по словам спасателей, обращений от граждан они не получали.

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СМИ сообщают о взрыве мины на пляже в Одессе

На обнародованных кадрах видно, как детонация произошла буквально в нескольких метрах от отдыхающих, которые плавали в море. В то же время никакой информации о пострадавших обнародовано не было.

Однако, судя по тому, что можно увидеть на видео, никто из людей в результате происшествия не получил ранений.

Буквально в нескольких метрах от отдыхающих поднялся столб воды. Предварительно никто не пострадал. Вероятно, это была морская мина,

– говорится в сообщении местных телеграмм-каналов.

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При этом отмечается, что единственный официально открытый в Одессе пляж – это Калетон, который "соответствует всем нормам безопасности", тогда как на всех остальных из-за российской военной угрозы отдыхать запрещено.

Напомним, что в начале лета в Одессу наконец-то вернулся пляжный сезон. На пляжах города фиксируют настоящий аншлаг. Так, 8 июня официально начался курортный период.

Отмечалось также, что комиссии работают над вопросом эффективности установки в море сеток для опасных взрывчатых предметов. Владельцы пляжей предлагают привлечь человека, который бы наблюдал за приближением к побережью мин.