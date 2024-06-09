Местные СМИ уже публикуют первые кадры с одесских пляжей. Множество отдыхающих сегодня решили впервые окунуться в летнее море. В этом году власти планируют открыть для украинцев 20 пляжей не только в Одессе, но и в области.
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Отдых в Одессе
В Одессе 8 июня официально начался курортный сезон. Местные власти открыли первые оборудованные пляжи для отдыхающих.
В Одессе начался курортный сезон: смотрите видео
Как отмечал председатель Одесской ОГА Олег Кипер, людей не сдержать – они хотят отдыхать и получать свою дозу солнечных лучей. И действительно – уже в первые дни на пляжах Одессы невозможно протиснуться.
Аншлаг фиксируют на всех открытых пляжах: смотрите видео
Сотни, а то и тысячи одесситов отправились испытывать, насколько городские пляжи готовы к туристическому сезону.
Курортный сезон в Одессе официально открыт: смотрите видео
Местные власти отмечали, что стремятся создать комфортные, а главное безопасные условия для оздоровления украинцев. Как и в прошлом году, пляжи регулярно обследуют на наличие взрывных устройств, рядом размещены бомбоубежища и укрытия, также море мониторят на наличие мин. В случае воздушной тревоги пляжи закрываются.
Открытие пляжей в Одессе
- Глава Одесской ОГА Олег Кипер отмечал, что сейчас в Одессе предлагают открыть около 20 пляжей. Он сообщил, что относительно открытия пляжей, в частности обратилась администрация села Фонтанка и Измаильская РВА. Отмечается, что там планируют позволить людям отдыхать в лагуне в селе Приморское.
- Кроме этого, планируется открыть туристический маршрут по каналам в городе Вилково. Важной преградой является то, что рядом расположена граница с Румынией. Однако Кипер рассказал, что это уже согласовали с пограничниками – разрешение на прохождение на лодках по каналам уже есть.
- В попытках усилить меры безопасности на море, комиссии пока оценивают эффективность применения сетей для взрывных устройств. Владельцы пляжей предлагают нанимать людей для мониторинга и перехвата мин, приближающихся к побережью.