Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что людей не остановить, ведь они хотят получить натуральный витамин в виде одесского солнца. В то же время соответствующие пляжи позволят отдохнуть и оздоровиться военнослужащим.

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В Одесской области откроют 20 пляжей

Олег Кипер рассказал, что в прошлом году 6 пляжей имели соответствующие условия для отдыха. Территорию регулярно обследовали на наличие взрывных устройств, рядом были размещены бомбоубежища и укрытия, также мониторилась ситуация относительно возможного подплыва опасных предметов.

В 2024 году власти планируют открыть дополнительные пляжи в Одессе, а также Одесском и Измаильском районах.

Ближайшие дни будет подписано соответствующее распоряжение об открытии 20 таких пляжей,

– сказал Кипер.

В то же время больше всего зон будет открыто непосредственно в Одессе, ведь там проще создать безопасные условия для отдыхающих.

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