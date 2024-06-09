Місцеві ЗМІ вже публікують перші кадри з одеських пляжів. Безліч відпочивальників сьогодні вирішили вперше зануритися у літнє море. Цього року влада планує відкрити для українців 20 пляжів не тільки в Одесі, а й в області.

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Відпочинок в Одесі

В Одесі 8 червня офіційно розпочався курортний сезон. Місцева влада відкрила перші обладнані пляжі для відпочивальників.

В Одесі розпочався курортний сезон: дивіться відео

Як зазначав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, людей не стримати – вони хочуть відпочивати та отримувати свою дозу сонячного проміння. І справді – вже у перші дні на пляжах Одеси неможливо протиснутися.

Аншлаг фіксують на всіх відкритих пляжах: дивіться відео

Сотні, а то й тисячі одеситів вирушили випробовувати, наскільки міські пляжі готові до туристичного сезону.

Курортний сезон в Одесі офіційно відкрито: дивіться відео

Місцева влада зазначала, що прагне створити комфортні, а головне безпечні умови для оздоровлення українців. Як і минулого року, пляжі регулярно обстежують на наявність вибухових пристроїв, поруч розміщені бомбосховища та укриття, також море моніторять на наявність мін. У випадку повітряної тривоги пляжі зачиняються.

Відкриття пляжів в Одесі