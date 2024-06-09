Місцеві ЗМІ вже публікують перші кадри з одеських пляжів. Безліч відпочивальників сьогодні вирішили вперше зануритися у літнє море. Цього року влада планує відкрити для українців 20 пляжів не тільки в Одесі, а й в області.
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Відпочинок в Одесі
В Одесі 8 червня офіційно розпочався курортний сезон. Місцева влада відкрила перші обладнані пляжі для відпочивальників.
В Одесі розпочався курортний сезон: дивіться відео
Як зазначав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, людей не стримати – вони хочуть відпочивати та отримувати свою дозу сонячного проміння. І справді – вже у перші дні на пляжах Одеси неможливо протиснутися.
Аншлаг фіксують на всіх відкритих пляжах: дивіться відео
Сотні, а то й тисячі одеситів вирушили випробовувати, наскільки міські пляжі готові до туристичного сезону.
Курортний сезон в Одесі офіційно відкрито: дивіться відео
Місцева влада зазначала, що прагне створити комфортні, а головне безпечні умови для оздоровлення українців. Як і минулого року, пляжі регулярно обстежують на наявність вибухових пристроїв, поруч розміщені бомбосховища та укриття, також море моніторять на наявність мін. У випадку повітряної тривоги пляжі зачиняються.
Відкриття пляжів в Одесі
- Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначав, що наразі в Одесі пропонують відкрити близько 20 пляжів. Він повідомив, що стосовно відкриття пляжів, зокрема звернулася адміністрація села Фонтанка та Ізмаїльська РВА. Зазначається, що там планують дозволити людям відпочивати у лагуні у селі Приморське.
- Окрім цього, планується відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове. Важливою перепоною є те, що поряд розташований кордон з Румунією. Проте Кіпер розповів, що це вже погодили з прикордонниками – дозвіл щодо проходження на човнах по каналах вже є.
- У спробах посилити заходи безпеки на морі, комісії наразі оцінюють ефективність застосування сіток для вибухових пристроїв. Власники пляжів пропонують наймати людей для моніторингу і перехоплення мін, що наближаються до узбережжя.