Відповідне відео було опубліковано у місцевих новинних телеграм-каналах. Однак, за словами рятувальників, звернень від громадян вони не отримували.

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ЗМІ повідомляють про вибух міни на пляжі в Одесі

На оприлюднених кадрах видно, як детонація сталася буквально за кілька метрів від відпочивальників, які плавали у морі. Водночас жодної інформації про постраждалих оприлюднено не було.

Однак, судячи з того, що можна побачити на відео, ніхто з людей унаслідок події не отримав поранень.

Буквально за кілька метрів від відпочивальників піднявся стовп води. Попередньо ніхто не постраждав. Ймовірно, це була морська міна,

– йдеться у повідомленні місцевих телеграм-каналів.

В Одесі на пляжі вибухнула міна: дивіться відео

При цьому зазначається, що єдиний офіційно відкритий в Одесі пляж – це Калетон, який "відповідає всім нормам безпеки", тоді як на всіх інших через російську військову загрозу відпочивати заборонено.

Нагадаємо, що на початку літа в Одесу нарешті повернувся пляжний сезон. На пляжах міста фіксують справжній аншлаг. Так, 8 червня офіційно розпочався курортний період.

Зазначалося також, що комісії працюють над питанням ефективності встановлення в морі сіток для небезпечних вибухових предметів. Власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін.