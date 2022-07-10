Набросилась на детей, собиравших деньги на ВСУ: в Киеве избили фанатку путина

В Киеве поклонница путина набросилась на детей, собиравших деньги на ВСУ. К счастью рядом были неравнодушные граждане, защитившие малышей и подсказавшие женщине, что с такими взглядами нужно идти за российским кораблем.

Подходящее видео появилось в сети, передает 24 канал. Несмотря на то, что начала инцидента на видео нет, местные телеграм-каналы пишут, что женщина обидела детей.

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Она перевернула столик, на котором дети продавали игрушки, собирая на нужды ВСУ. Она выкрикивала: "Скоро придет путин и порядок наведет".

В ситуацию вмешались прохожие, которые немного потащили поклонницу "русского мира" за волосы. Особенно отличилась местная продавщица, разбросавшая содержимое кравчучки поклонницы путина по улице.

Когда потасовка уже завершилась, появился мужчина с ведром белой краски, который вылил все это на голову "героини".

Ой молодец, пусть еще одно ведро,

– восклицали очевидцы.

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Также в Киеве заметили еще одну пожилую даму, утверждавшую, что ВСУ – это фашисты, которые "бомбят Донбасс". Инцидент произошел на Андреевском спуске. Соответствующее видео появилось в одном из телеграм-каналов. Авторы видео спели госпожа Гимн Украины.

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