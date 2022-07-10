Накинулась на дітей, які збирали гроші на ЗСУ: у Києві побили фанатку путіна

У Києві прихильниця путіна накинулася на дітей, які збирали гроші на ЗСУ. На щастя поруч були небайдужі громадяни, які захистили малечу та підказали жіночці, що з такими поглядами треба йти за російським кораблем.

Відповідне відео з'явилося у мережі, передає 24 канал. Попри те, що початку інциденту на відео нема, місцеві телеграм-канали пишуть, що жіночка образила дітей.

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Вона перевернула столик, на якому діти продавали іграшки, збираючи на потреби ЗСУ. Вона викрикувала: "Скоро прийде путін і порядок наведе".

У ситуацію втрутилися перехожі, які трохи потягали прихильницю "руського міра" за волосся. Особливо відзначилася місцева продавчиня, яка порозкидала вміст кравчучки прихильниці путіна по вулиці.

Коли бійка вже завершилася, з'явився чоловік з відром білої фарби, який вилив все це на голову "героїні".

Ой молодець, хай ще одне відро,

– вигукували очевидці.

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Також у Києві помітили ще одну літню пані, яка стверджувала, що ЗСУ – це фашисти, які "бомблять Донбас". Інцидент стався на Андріївському узвозі. Відповідне відео з'явилося в одному з телеграм-каналів. Автори відео заспівали пані Гімн України.

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