С начала войны в Киеве родилось 987 детей, – КГГА

Несмотря на активные боевые действия, жизнь в стране продолжается. В Киеве продолжают рождаться маленькие украинцы.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в столице родилось около тысячи младенцев. Об этом в эфире 24 канала сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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У нас родилось 987 детей с начала войны,

– поделился новостью Поворозник.

Из них – 534 мальчика и 453 девочки. Также среди новорожденных есть 25 двоен.

Тем не менее, российская агрессия также уносит тысячи мирных жизней, к сожалению, жертвами становятся и детки. Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 145 детей. Впрочем, цифры не окончательны.

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