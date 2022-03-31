С начала войны в Киеве родилось 987 детей, – КГГА
31 марта 2022 , 10:29Читати новину українською
Несмотря на активные боевые действия, жизнь в стране продолжается. В Киеве продолжают рождаться маленькие украинцы.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в столице родилось около тысячи младенцев. Об этом в эфире 24 канала сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
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У нас родилось 987 детей с начала войны,
– поделился новостью Поворозник.
Из них – 534 мальчика и 453 девочки. Также среди новорожденных есть 25 двоен.
Тем не менее, российская агрессия также уносит тысячи мирных жизней, к сожалению, жертвами становятся и детки. Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 145 детей. Впрочем, цифры не окончательны.
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