З початку війни в Києві народилось 987 дітей, – КМДА

Попри активні бойові дії, життя в країні триває. У Києві продовжують народуватися маленькі українці.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у столиці народилась майже тисяча немовлят. Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Увага Уже 145 дітей загинули внаслідок війни Росії

У нас народилось 987 дітей з початку війни,

– поділився новиною Поворозник.

З них – 534 хлопчики та 453 дівчинки. Також серед новонароджених є 25 двійнят.

Проте, російська агресія також забирає тисячі мирних життів, на жаль, жертвами стають й дітки. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 145 дітей. Втім, цифри не є остаточними.

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