З початку війни в Києві народилось 987 дітей, – КМДА
31 березня 2022 , 10:26Читать новость на русском
Попри активні бойові дії, життя в країні триває. У Києві продовжують народуватися маленькі українці.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у столиці народилась майже тисяча немовлят. Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Увага Уже 145 дітей загинули внаслідок війни Росії
У нас народилось 987 дітей з початку війни,
– поділився новиною Поворозник.
З них – 534 хлопчики та 453 дівчинки. Також серед новонароджених є 25 двійнят.
Проте, російська агресія також забирає тисячі мирних життів, на жаль, жертвами стають й дітки. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 145 дітей. Втім, цифри не є остаточними.
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