С начала вторжения России в Украину погиб 71 ребенок: более 100 ранены

Российский агрессор всегда отличался своим цинизмом и безнравственностью. Он не только разрушает гражданскую инфраструктуру, от рук захватчиков гибнут и дети.

Всего в начале вторжения России в Украине погибли более 70 детей. Об этом сообщила Людмила Денисова.

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Еще более 100 детей получили ранения. Такие данные по состоянию на 11 часов 10 марта 2022 года

За военное вторжение России в Украину, беспредел российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену – жизнь своих детей, будущее нашего народа,

– написала Денисова.

Она еще раз настояла и призвала страны НАТО помочь прекратить российский терроризм и закрыть небо над Украиной.

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