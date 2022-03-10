С начала вторжения России в Украину погиб 71 ребенок: более 100 ранены
Источник:телеграм Денисовой
Российский агрессор всегда отличался своим цинизмом и безнравственностью. Он не только разрушает гражданскую инфраструктуру, от рук захватчиков гибнут и дети.
Всего в начале вторжения России в Украине погибли более 70 детей. Об этом сообщила Людмила Денисова.
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Еще более 100 детей получили ранения. Такие данные по состоянию на 11 часов 10 марта 2022 года
За военное вторжение России в Украину, беспредел российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену – жизнь своих детей, будущее нашего народа,
– написала Денисова.
Она еще раз настояла и призвала страны НАТО помочь прекратить российский терроризм и закрыть небо над Украиной.
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