Мариупольский горсовет не сообщил информацию о количестве пострадавших детей.
Внимание Оккупанты обстреляли детскую больницу в Мариуполе: может быть много жертв и раненых
Известно, что российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные.
Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется,
– говорится в сообщении горсовета.
Предварительно стало известно, что оккупанты попали в роддом в Мариуполе. По предварительным данным, погибли многие женщины.
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