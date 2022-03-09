Для оккупантов нет ничего святого. Их цинизм и жестокость все больше поражает. Около 15:50 9 февраля они обстреляли детский дом.

Важно В Житомирской области количество погибших в результате авиаударов 8 марта возросло до 10 человек

В больнице, вероятно, находился также роддом. По словам бывшего первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслав Аброськина, террористы нанесли удар по роддому №2.

Российские оккупанты нанесли артудар по роддому №2 в Мариуполе. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин,

– сказал Аброськин.

В Мариупольском городском совете рассказали, что рашисты сбросили несколько бомб. Разрушения – колоссальные. Корпус, в котором лечили детей, был полностью уничтожен. Информацию о жертвах и пострадавших уточняют.

Смотрите жуткое видео разрушенной детской больницы:

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