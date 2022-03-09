В частности террористы атаковали жилые дома в Малине и общежитие в Житомире. Там до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.

Заметьте Количество жертв трагедии в Малине возросло до 6

Среди погибших жителей Житомирщины шестеро погибли из-за авиаудара по Малине. Удар унес жизни 3 детей.

Еще 4 человека погибли в результате авиаудара по общежитию. Кроме того, еще трое получили ранения.

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Больше об авиаударе по общежитию в Житомире: смотрите видео