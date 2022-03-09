Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Они до сих пор разбирают завалы домов, разрушенных авиаударом.

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Волонтеры также помогают спасателям. Теперь количество погибших из-за вражеского авиаудара составляет 6 человек. Из них 3 ребенка.



Последствия авиаудара в Малине / Фото ГСЧС

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