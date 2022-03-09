Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Вони досі розбирають завали будинків, які зруйнував авіаудар.

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Волонери також допомагають рятувальникам. Тепер кількість загиблих через ворожий авіаудар станоить 6 осіб. З них 3 дітей.



Наслідки авіаудару в Малині / Фото ДСНС

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