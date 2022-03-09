Зокрема терористи атакували житлові будинки в Малині та гуртожиток у Житомирі. Там і досі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Зауважте Кількість жертв трагедії у Малині зросла до 6
Серед загиблих мешканців Житомирщині, 6 загинули через авіаудар по Малині. Удар забрав життя 3 дітей.
Ще 4 людей загинули внаслідок авіаудару по гуртожитку. Крім того, ще троє зазнали поранень.
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Більше про авіаудар по гуртожитку в Житомирі: дивіться відео