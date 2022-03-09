Наразі Маріупольська міськрада не повідомила інформації щодо кількості постраждалих дітей.
Увага Окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі: може бути багато жертв і поранених
Відомо, що російські окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Руйнування колосальні.
Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється,
– йдеться у повідомленні міськради.
Попередньо стало відомо, що окупанти влучили у пологовий будинок у Маріуполі. За попередніми даними, загинуло багато жінок.
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