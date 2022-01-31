Нагрузка есть, но медицинская система выдерживает, – Ляшко

В Украине значительно увеличилось количество больных COVID-19, поэтому возросла нагрузка на врачей первичного звена медицины.

Нагрузка на медицинскую систему есть

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил на совещании с президентом. По его словам, если сравнить с предыдущей волной заболеваемости COVID-19, уровень потребления кислорода в медучреждениях ниже, то есть меньшее количество пациентов находится в тяжелом состоянии.

Внимание Ляшко назвал сроки пиковой заболеваемости коронавирусом в Украине

Ниже и смертность от коронавирусной болезни по сравнению с прошлой волной.

Нагрузка ощущается, но медицинская система выдерживает ее,

– констатировал Виктор Ляшко.

Президент в этом контексте еще раз подчеркнул важность вакцинации против COVID-19.

Всего в Украине уже сделано 30,3 миллиона прививок против коронавируса. Вакцинировано 15,3 миллиона человек, из которых 14,6 миллиона – двумя дозами.

К слову, предварительно Виктор Ляшко сообщил, что всего за неделю количество COVID-случаев выросло вдвое. Наибольший рост фиксируют на территории Житомирской области.

Хватит ли мест в больницах По данным Минздрава, в настоящее время в учреждениях здравоохранения выделили 69 320 койко-мест из которых 66 310 коек снабжены кислородом. За неделю количество коек увеличено на 4 400. В частности, из-за роста количества случаев инфицирования среди детей в больницах выделено 4 414 коек, предназначенных для госпитализации больных детей.

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