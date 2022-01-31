Навантаження є, але медична система витримує, – Ляшко

В Україні значно збільшилась кількість хворих на COVID-19, відтак зросла навантаження на лікарів первинної ланки медицини.

Навантаження на медичну систему

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доповів під час наради з Президентом. За словами Ляшка, якщо порівняти з попередньою хвилею захворюваності на COVID-19, рівень споживання кисню в медзакладах є нижчим, тобто менша кількість пацієнтів перебуває у важкому стані.

Увага Ляшко назвав терміни пікової захворюваності на коронавірус в Україні

Нижчою є й смертність від коронавірусної хвороби порівняно з минулою хвилею.

Навантаження відчувається, але медична система витримує його,

– констатував Віктор Ляшко.

Вакцинація – ефективний метод боротьби з пандемією

Своєю чергою, президент наголосив на важливості вакцинації проти COVID-19.

Загалом в Україні вже зроблено 30,3 мільйона щеплень проти коронавірусу. Вакциновано 15,3 мільйона людей, із яких 14,6 мільйона – двома дозами.

До слова, попередньо Віктор Ляшко повідомив, що лише за тиждень кількість COVID-випадків зросла вдвічі. Найбільший приріст фіксують на території Житомирської області.

Чи вистачить місць в лікарнях За даними МОЗ, наразі в закладах охорони здоров'я виділили 69 320 ліжкомісць з яких 66 310 ліжок забезпечені киснем. За тиждень кількість ліжок збільшено на 4 400 ліжок. Зокрема, через зростання кількості випадків інфікування серед дітей в лікарнях виділено 4 414 ліжок призначених для госпіталізації хворих дітей.

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