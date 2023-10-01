Употребляют не только алкоголь, но и наркотики: Штупун рассказал об окопных "развлечениях" россиян

Полковник Александр Штупун сообщил о нередких случаях пьянства и наркомании среди российских оккупантов. Более того, захватчики употребляют наркотики и алкоголь даже на передовой.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о низком уровне дисциплины в российской армии. Подробностями он поделился в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как "развлекаются" захватчики

Штупун предположил, что россияне могут попытаться как-то насолить ВСУ 1 октября. Ведь сегодня наше государство отмечает День защитников и защитниц Украины.

Враг пытается идти вперед. Наверное, думает, что наши воины как-то празднуют или употребляют алкоголь, как это делает российская армия.

– заметил Штупун.

Он заявил, что оккупанты распивают алкоголь прямо в окопах на передовой. Также, по данным разведки, захватчики употребляют на фронте наркотики, в том числе тяжелые. По словам спикера, употребление наркотических веществ является достаточно популярным занятием среди российских военных.

Российские оккупанты "сидят" на наркотиках