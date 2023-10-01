Употребляют не только алкоголь, но и наркотики: Штупун рассказал об окопных "развлечениях" россиян
Полковник Александр Штупун сообщил о нередких случаях пьянства и наркомании среди российских оккупантов. Более того, захватчики употребляют наркотики и алкоголь даже на передовой.
Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о низком уровне дисциплины в российской армии. Подробностями он поделился в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Как "развлекаются" захватчики
Штупун предположил, что россияне могут попытаться как-то насолить ВСУ 1 октября. Ведь сегодня наше государство отмечает День защитников и защитниц Украины.
Враг пытается идти вперед. Наверное, думает, что наши воины как-то празднуют или употребляют алкоголь, как это делает российская армия.
– заметил Штупун.
Он заявил, что оккупанты распивают алкоголь прямо в окопах на передовой. Также, по данным разведки, захватчики употребляют на фронте наркотики, в том числе тяжелые. По словам спикера, употребление наркотических веществ является достаточно популярным занятием среди российских военных.
Российские оккупанты "сидят" на наркотиках
- Не так давно ГУР МО поделилось перехваченным разговором одного из российских захватчиков. На нем россиянин признается, что употреблял запрещенные вещества и после этого в состоянии наркотического опьянения обстрелял и убил других российских солдат из пулемета.
- В другом перехваченном разговоре жена одного из оккупантов жаловалась подруге на своего мужа. По ее словам, этот захватчик и другие российские военные накурились до галлюцинаций и чуть не зашли на позиции ВСУ, после чего их наказали свои же. Россиянка также заявила, что ее муж не только курит, но и вкалывает наркотические вещества.